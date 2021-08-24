В Кисловодске появится новая многофункциональная спортивная площадка

В Кисловодске в районе жилых домов по улице Фоменко и Калинина благоустраивают площадку. Так, во дворе появится территория для игр в баскетбол, футбол, волейбол. Также для горожан установят теннисный стол, уличные тренажеры, воркаут-зону и детскую игровую зону с качелями и песочницей.

Не забыли и про старшее поколение. Для них организуют также зону отдыха. В городе Уустановят дополнительные скамейки лавки, уложат плитку, заменят асфальт.

По словам строителей. Эта многофункциональная площадка будет отвечать всем современным требованиям.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Железноводске купальный сезон на Курортном озере продлится до 31 августа. Так, очередной анализ проб воды из озера подтвердил ее безопасность. Сообщается, что у водоема с начала сезона отдохнули больше 200 тысяч человек.