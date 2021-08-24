Урожай тепличных овощей на Ставрополье вырос на 15%

тТпличными комплексами произведено 65,1 тыс. тонн овощей, в том числе 50,4 тыс. тонн томатов и 14,5 тыс. тонн огурцов

На Ставрополье безостановочным конвейером идет сбор овощей защищенного грунта. По оперативным данным краевого минсельхоза, урожай-2021 на 15% выше уровня 2020 года.

Так, тепличными комплексами произведено 65,1 тыс. тонн овощей, в том числе 50,4 тыс. тонн томатов и 14,5 тыс. тонн огурцов.

Круглогодичное производство свежих томатов обеспечивается пятью тепличными комплексами.

При этом тепличное производство развито и в К(Ф)Х - на Ставрополье функционирует 89 туннельных теплиц общей площадью 28 га. Несмотря на то что фермерские теплицы не настолько оснащены современными технологиями, как тепличные комбинаты, они позволяют собирать урожай на две-три недели раньше, чем с открытого грунта.

Кроме того, разрабатывается новый вид господдержки по реализации туннельных теплиц в личных подсобных хозяйствах, что также поспособствует увеличению производства тепличных овощей.