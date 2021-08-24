Осетия установила антирекорд по смертям от COVID-19

За все время пандемии в Осетии скончались уже 415 инфицированных ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной Осетии за 23 августа 2021 года скончались в больницах 18 человек с подтвержденным коронавирусом. Установлен антирекорд по смертям от COVID-19. Даже после ЧП на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, из-за которой погибли 9 пациентов, показатель был меньше - 11 летальных исходов в республике за сутки.

За все время пандемии в Осетии скончались уже 415 инфицированных ковидом.