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Здоровье24 августа 2021 13:09

Осетия установила антирекорд по смертям от COVID-19

Даже после аварии на кислородной станции погибло меньше пациентов, чем за минувшие сутки
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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За все время пандемии в Осетии скончались уже 415 инфицированных ковидом.

За все время пандемии в Осетии скончались уже 415 инфицированных ковидом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной Осетии за 23 августа 2021 года скончались в больницах 18 человек с подтвержденным коронавирусом. Установлен антирекорд по смертям от COVID-19. Даже после ЧП на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, из-за которой погибли 9 пациентов, показатель был меньше - 11 летальных исходов в республике за сутки.

За все время пандемии в Осетии скончались уже 415 инфицированных ковидом.