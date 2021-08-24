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Общество24 августа 2021 14:20

На Ставрополье выявлены районы, где больше всех зараженных коронавирусом

Число зараженных в регионе достигло 72721
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За последние сутки на Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 349 человек. Больше всех зараженных выявлено в краевом центре. Там за вчерашний день заболело 69 человек. Число заболевших за весь период пандемии – 14217.

На втором месте оказался Георгиевский городской округ – 22 человека. На третьем месте – Буденовский округ – 20 пациентов и Невинномысск, там тоже за сутки выявили 20 случаев заражения.

В Арзгирском, Новоалександровском округах и в городе Лермонтова за вчерашний день не выявили ни одного случая заболевания.

За сутки в регионе скончались еще 18 человек. Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 2186.

Губернатор региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.