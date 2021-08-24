«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения более 25 тысяч жителей отдаленного района Северной Осетии

В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду «Россети Северный Кавказ» выполнили текущий ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Алагир».

В рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Северной Осетии к предстоящему осенне-зимнему периоду «Россети Северный Кавказ» выполнили текущий ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Алагир».

Питающий центр – один из крупнейших энергообъектов в республике, с двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 22 МВА введен в эксплуатацию в 50-х годах. Подстанция является источником электроснабжения для более 25 тысяч жителей и десятков промышленных, сельскохозяйственных предприятий, социальных и коммунальных объектов отдаленного Алагирского района региона. Питающий центр также снабжает электроэнергией республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск».

В ходе работ специалисты Алагирской группы подстанций филиала «Севкавказэнерго» отремонтировали силовые трансформаторы 12 и 10 МВА, разъединители и другое силовое оборудование. Заменили 36 фарфоровых опорных изоляторов на полимерные современные, способные продлить срок службы оборудования.

Своевременный ремонт энергооборудования на питающем центре снизит риск повреждения оборудования и возникновения аварийных режимов в сети. А качественное и своевременное проведение работ позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей в любое время года.