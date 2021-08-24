В Ставрополе змея заползла в туалет офиса

Инцидент произошел в одном из офисов краевого центра. Там, его сотрудники в унитазе обнаружили змею. Видео с места события очевидцы опубликовали в сети.

Сотрудники офиса решили не убивать змею, а извлечь ее из унитаза.

—Офис в Ставрополе. И такое бывает. Мы за все живое, поэтому не стали убивать и отпустили змею, — прокомментировала событие героиня ролика.

Судя по желтому пятну на голове небольшого пресмыкающегося, можно предположить, что это уж.

— Мужик снимает, а женщина ужика достает. Интересно и смешно, — пошутила подписчица в сети;

— Какая героическая женщина, — пишет другой пользователь сети;

— Браво девушке! Я бы, наверное, за километр убежала, — восхищаются ставропольцы поступком сотрудницы офиса.