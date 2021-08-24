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Общество24 августа 2021 15:46

В 2021 году на Ставрополье планируется оздоровить 5,2 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Все виды услуг по отдыху и оздоровлению по линии минсоцзащиты края предоставляются бесплатно
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В связи с распространением коронавирусной инфекции отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году организован преимущественно на территории Ставрополья.

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения края, приобретено 4838 путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на КМВ, 90 путевок в краевые загородные оздоровительные лагеря и 300 путевок на Азовское побережье.

Все виды услуг по отдыху и оздоровлению по линии минсоцзащиты края предоставляются бесплатно.

В организациях отдыха и оздоровления создаются благоприятные условия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, осуществляется обязательное страхование детей, обеспечивается охрана лагеря, проводятся культурно-массовые мероприятия.