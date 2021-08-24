Более 350 ставропольских семей решили направить маткапитал на оплату детского сада

На Ставрополье с начала 2021 года принято более 70 заявлений на оплату материнским капиталом содержания детей в дошкольных учреждениях. Всего за время действия программы этой возможностью воспользовались 352 семьи, сообщили в краевом Отделении ПФР.

Средства материнского капитала можно направить на обучение ребенка, в том числе на оплату содержания в дошкольном учреждении. Оплатить можнокак муниципальный, так и частный детский сад, не дожидаясь пока ребенку, исполнится три года.

Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание соответствующих услуг. Если в семье несколько детей посещают детсад или другие образовательные заведения, средства маткапитала можно направить одновременно на оплату образования или содержания каждого из них.

Подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Также с заявлением можно обратиться лично в клиентскую службу ПФР, предварительно записавшись на прием, или в МФЦ.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в связи с распространением коронавирусной инфекции отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году организован преимущественно на территории Ставрополья.