На Ставрополье пациентка с редкой патологией беременности родила здорового ребенка

Никаких патологий ни у ребенка, ни у мамы нет. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения сообщили, что оба чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациентка с редкой патологией беременности - истинным узлом пуповины, успешно родила в Минераловодском родильном доме здорового малыша.

К появлению узелков на пуповине могут привести самые разные факторы. Самой частой причиной развития этой патологии является интенсивная двигательная активность малыша.

Обычно плод, который развивается в материнской утробе, больше подвижен в первой половине беременности. Чем меньше размеры ребенка, тем легче ему двигаться.

Очень редко, но бывает, что такой непоседа «поднырнув» несколько раз под пуповину образует на ней узел, который по мере роста ребенка затягивается все туже. Истинные узлы на пуповине появляются примерно в 1% всех случаев беременностей. Однако это патологическое состояние является крайне опасным.

Оно может существенно усугубить течение беременности, способствовать развитию опасных патологий у плода из-за недостаточного питания и дыхания, и даже его гибели.

Заподозрить наличие узла на пуповине можно посредством доплерографии. Этот метод позволяет оценить кровоток в пупочных сосудах. Снижение скорости тока крови в определенных участках пуповины — один из признаков, который может свидетельствовать о наличии узла.

В дальнейшем за будущей мамой с подозрением на патологию проводится постоянное тщательное врачебное наблюдение.

- Выбор тактики родовспоможения для беременных женщин, имеющих истинные узлы на пуповине, проводится индивидуально. Для этого учитываются все факторы, влияющие на течение беременности, - отметил заведующий родильным отделением, врач акушер-гинеколог Дмитрий Бочаров. - Во время естественных родов ребенок может запутаться в пуповине или сильно ее пережать. В таком случае происходит внезапное прекращение кровотока по пупочным сосудам, что может привести к различным опасным состояниям, в том числе и к угрозе жизни для плода.

Чтобы избежать этого, врачи провели кесарево сечение. На свет появился мальчик ростом 51 см и весом 3 200. Это значит, что, несмотря на узел, малыш получал достаточно питания и нормально развивался.

Никаких патологий ни у ребенка, ни у мамы нет. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения сообщили, что оба чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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