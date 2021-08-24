В Дагестане мужчину, который оставил комментарий про террористов, посадили на год

Суд в Дагестане вынес приговор по делу о пропаганде террористов в интернете. По данным следствия, мужчина оставил комментарий в социальных сетях, в которых оправдывал, поощрял и продвигал деятельность запрещенных организаций.

- В мае 2020 года местный житель Абакар Валиев разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности. Суд приговорил его к колонии общего режима сроком на один год, - сказано в сообщении ведомства.

Его судили по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".