Прокуратура начала проверку после смерти трех человек в ДТП на Ставрополье

В аварии погиб 17-летний подросток. Фото: пресс-служба прокуратуры СК

24 августа 2021 года в Нефтекумском районе Ставропольского края произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом "лоб в лоб", в результате чего погибли три человека - водитель автомобиля и два пассажира.

Одним из пострадавших был 17-летним подростком. Водитель грузовика не пострадал. На месте работают полицейские вместе с начальником отделения ГИБДД России по Нефтекумскому округу.

По версии следствия, водитель ВАЗ-2109 пытался совершить обгон на участке, где он был запрещен. По встречной полосе ехал КамАЗ. Легковушка не успела уйти в свой ряд и со всей силы врезалась в грузовик так, что он опрокинулся и улетел в кювет.

- С целью надлежащего установления всех обстоятельств происшествия и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Нефтекумского района Владимир Бахтин, - сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство начало проверку по факту ДТП. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего и поймут степень вины каждого участника аварии.