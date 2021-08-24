В Буденновске во время пожара пострадали четыре человека - из них двое детей

В МЧС по Ставропольскому краю сообщили о пожаре в многоквартирном доме. В Буденновске загорелась девятиэтажка, спасатели эвакуировали жителей, а пожарные начали тушить огонь.

- В 19:28 поступила информация о пожаре в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого здания в Буденновске. Пострадали четыре человека, из них двое детей, направлены в центральную районную больницу с диагнозом отравление угарным газом, - сказано в сообщении ведомства.

Восемь человек спасли, еще 36 жильцов эвакуировали. Пожар локализовали и ликвидировали.