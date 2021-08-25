В Ставрополе на перекрестке проспектов Кулакова и Юности добавили переходно-скоростную полосу

Перекресток проспектов Кулакова и Юности считается одним из самых оживленных транспортных узлов северо-западной части краевого центра. Также он относится к въездной группе в Ставрополь.

Для увеличения пропускной способности автодороги на пересечении двух магистралей дорожники сделали переходно-скоростную полосу. Эти работы были запланированы после многочисленных обращений жителей района в администрацию города.

Новая схема позволит обеспечить правый поворот с проспекта Кулакова в постоянном режиме. Для пешеходов отремонтировали разбитый тротуар, на обновленной остановке общественного транспорта установили современный павильон.

Также переустроили подземные сети инженерных коммуникаций, установили новые опоры контактной троллейбусной сети.

По оценке специалистов, в целом реконструкция улично-дорожной сети этого транспортного узла позволит ликвидировать конфликтные точки и повысит уровень безопасности участников дорожного движения.