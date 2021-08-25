В Ставропольском крае начинается прививочная кампания против гриппа

Сейчас Ставропольский край ожидает первых поставок антигрипозной вакцины. Медики планируют привить не менее 60% населения.

Причем для людей, входящих в группы риска эта планка будет еще выше и составит 75%. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства Ставрополья.

Среди них – беременные, дети, учителя, медработники, работники транспорта и сферы услуг.

В 2020 году при подготовке к сезону гриппа в крае нами было привито почти 1,5 миллиона человек. Это позволило снизить активность вируса, среди привитых не было ни одного заболевшего! Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталия Звягинцева.

По ее словам, чтобы успел сформироваться качественный иммунитет, важно получить вакцину до начала сезона эпидемии. Лучшее время для этого сентябрь – первая половина ноября.