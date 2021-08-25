Прокуратура проверит обстоятельства пожара в многоэтажке Буденновска

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось вечером 24 августа. В результате никто не погиб, но пять человек, трое из которых - дети, обратились к врачам. Сейчас всем им оказана медицинская помощь.

- По данному факту Буденновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, - сообщает прокуратура Ставропольского края.