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Происшествия25 августа 2021 11:09

Прокуратура проверит обстоятельства пожара в многоэтажке Буденновска

Пяти жильцам понадобилась помощь медиков
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Буденновске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось вечером 24 августа. В результате никто не погиб, но пять человек, трое из которых - дети, обратились к врачам. Сейчас всем им оказана медицинская помощь.

- По данному факту Буденновской межрайонной прокуратурой проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, - сообщает прокуратура Ставропольского края.