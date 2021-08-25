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Происшествия25 августа 2021 11:12

На Ставрополье директор коммерческой организации подозревается в неуплате 18 млн рублей налогов

Сейчас следователи принимают меры для возмещения причиненного ущерба
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье против директора ООО «ДСК Грасс-Светлоград» возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с января 2016 года по декабрь 2018 года мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость налога на имущество организаций в крупном размере.

Он представлял в налоговый орган декларации, которые содержали заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 18 миллионов рублей.

Сейчас следователи принимают меры для возмещения причиненного ущерба, расследование уголовного дела продолжается.