Жители Ставрополья решают, нужно ли праздновать Дни городов и сел

Губернатор Ставрополья запустил на своей странице в Инстаграме опрос об отношении жителей региона к празднованию Дня города и края.

Нужно ли в этом году отмечать даты в традиционном формате или стоит отказаться от больших праздничных мероприятий, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. На эти вопросы Владимир Владимиров предложил высказаться ставропольцам.

- Эпидобстановка в нашем крае пока остается непростой. И коронавирус по-прежнему опасен, - поделился глава Ставрополья с земляками.

Владимиров предложил жителям края решить, нужно ли в этом году праздновать Дни городов и сел в традиционном формате? Или стоит отказаться от больших праздничных мероприятий, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется?

- Нет. Лучше этот бюджет пустить на наши больницы. Мне кажется, все-таки, улучшение качества медицины сейчас приоритетнее, праздников (орфография и пунктуация автора сохранены);

- Я вообще не понимаю смысла каждый год праздновать. Ладно, там, круглые даты. А в нынешней ситуации лучше всего минимизировать скопления людей. А то, получается, тратится куча денег на сам праздник, А потом на лечение от ковида, - считает другой житель Ставрополя.

Напомним, что на Ставрополье почти каждый день умирать не менее 10 пациентов, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме. За сутки жертвами инфекции в нашем крае стали 17 человек. Число умерших на Ставрополье достигло 2203.

В этом году День города Ставрополя и День Ставропольского края намечен на 25 сентября.