Банк России рассчитал затраты ставропольцев на сборы в школу

Перед началом нового учебного года специалисты Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России рассчитали цену «набора школьника» к 1 сентября и выяснили, как она изменилась за год.

«Набор школьника» для мальчиков и девочек сформировали отдельно, при этом укомплектовали его таким образом, чтобы канцелярских товаров хватило на первую учебную четверть.

В составе набора: спортивная форма, повседневная одежда и обувь, канцелярские принадлежности и рюкзак.

Обычно родители формируют свой уникальный «набор школьника», но для расчета был взят усредненный набор, подходящий любому ученику. Родители, желающие немного сэкономить, заранее покупают все необходимое к школе, то в расчете специалисты Банка России использовали цены, зарегистрированные в крае по итогам июля.

Среди школьных товаров сильнее всего подорожали одежда и спортивная форма (спортивный костюм на 14,1%, футболки на 8,7%).

Основная причина — это рост на мировых рынках цен на сырье для производства одежды. А цена, например,рубашки из хлопка часто наполовину состоит именно из стоимости сырья, в случае с трикотажем - на 70%.

Кстати, в Ставрополе перед началом нового учебного года раздадут бесплатные наборы письменных принадлежностей семьям с детьми, которые находятся в тяжелой финансовой ситуации. Наборы также получат и дети, которые остались без родителей. Канцелярские наборы будут выдавать в городском комитете труда и соцзащиты и в советах микрорайонов.