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Происшествия25 августа 2021 12:19

Жительница Ставрополья перевела мошеннику порядка полутора млн рублей

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Жительнице села Темижбексого Новоалександровского городского округа позвонил мужчина и представился сотрудником финансовой организации. Незнакомец сообщил ей, что злоумышленники хотят получить доступ к ее банковским счетам для хищения ее денег.

Чтобы якобы сберечь свои деньги, мужчина уговорил ставропольчанку перевести их на безопасные счета, продиктованные им.

Женщина доверилась незнакомцу и перевела ему порядка полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Когда женщина поняла, что ее обманули, то сразу обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что банда старушек разводила мужчин Пятигорска на деньги, обещая отдых на Средиземноморье.

Ответить по всей строгости закона придется только 73-летней мошеннице. Ее пожилая подруга – единомышленница скончалась в прошлом году.