На Ставрополье за сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 8747 человек больше

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 24 августа получили 636019 человек. За сутки +2927 человек. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 561878 человек.

За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на +8747 человек больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Остаток вакцины на 25 августа по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 166149 доз, а по второму 144182 дозы. Количество людей 60+ получивших вакцину в крае составляет 185717 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 712 человек.

Через интернет на вакцинацию записались 55820 жителей края, за последние 24 часа + 258 человек.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 354 человек. Число зараженных достигло 73075.

Тем временем губернатор Ставрополья запустил на своей странице в Инстаграме опрос об отношении жителей региона к празднованию Дня города и края.

Нужно ли в этом году отмечать даты в традиционном формате или стоит отказаться от больших праздничных мероприятий, пока ситуация с коронавирусом не нормализуется. На эти вопросы Владимир Владимиров предложил высказаться ставропольцам.