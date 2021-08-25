В затонувшем на Ставрополье автомобиле погибла пьяная женщина

Трагедия произошла в окрестностях поселка Новоизобильный Ставрополья. Там машина съехала в Правоегорлыкский канал. К сожалению, находящаяся в ней женщина утонула, мужчине, который сидел на соседнем сидении, удалось выплыть. Предположительно, оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 25 августа сообщил глава Изобильненского городского округа СК Владимир Козлов.

Все задействованные службы работали ночью и возобновили поиски рано утром. Машина поднята из воды вместе с утонувшей.

Две недели назад на том же Правоегорлыкском канале также чуть не случилась трагедия. Семейная пара из города Изобильного приехала отдыхать к воде.

Автомобиль скатился в канал вместе с мужчиной и ушел полностью под воду. Ставрополец выплыл. Сотрудники ДПС содействовали в подъеме машины из воды, привлекли эвакуатор.