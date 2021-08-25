Жители Ставрополья вошли в состав сборной страны на Паралимпиаде в Токио

В Японии стартовали Паралимпийские игры. Он будут проходить до 5 сентября. В составе российской делегации 242 спортсмена, в том числе и ставропольцы. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

Ставрополье представят два атлета – триатлонистка Анна Бычкова и легкоатлет Игорь Баскаков.

- Вы смелые, сильные духом люди. Идете к спортивным вершинам, преодолевая обстоятельства, и завоевываете победы, не смотря, ни на что. Ставрополье вами гордится! Желаю нашим спортсменам, всей российской сборной – успехов в Токио! – написал Владимир Владимиров на своей личной странице в сети.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что ставропольская чемпионка России по паратриатлону Анна Бычкова стала мастером спорта. Наша землячка – член сборной России по паратриатлону. В 2018 году Анна получила бронзу в завершающем этапе Кубка мира, который состоялся в португальском городе Фуншал.

В 2016 году Бычкова завоевала путевку на Паралимпийские игры, но не попала на них, потому что российскую сборную дисквалифицировали.