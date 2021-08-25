Прокуратура Ставрополья проверит трагедию с утонувшей пассажиркой авто

В Изобильненском районе проведут проверку после трагедии у Правоегорлыкского канала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

24 августа машина с двумя людьми скатилась в канал. Водитель успел выбраться, а пассажирка - нет. Женщина утонула, утром 25 августа машину вытащили.

- По данному факту прокуратурой Изобильненского района организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

По словам главы Изобильненского городского округа СК Владимира Козлова, и погибшая, и спасшийся были пьяными в момент трагедии.