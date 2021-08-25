Жителя Карачаево-Черкесска поймали на интимной переписке с подростком

В Карачаево-Черкесии завели уголовное дело против местного жителя, который подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает республиканское управление МВД России.

Полицейские установили, что в период с 20 ноября 2020 по 31 января 2021 года парень отправлял подростку фотографии своего члена. Кроме того, он склонял девочку к сексу. Материалы были переданы в СУ СКР по Карачаево-Черкесии, где и возбудили уголовное дело.

- В настоящее время подозреваемый дает признательные показания и активно сотрудничает со следствием. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, - сказано в сообщении УМВД по КЧР.