В Махачкале пациент реабилитационного центра жестоко расправился с охранником

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении нападавшего. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Дагестане фигурантом уголовного дела об убийстве стал 36-летний пациент реабилитационного центра в Махачкале.

По версии следствия, днем 24 августа 2021 года мужчина обратился к 26-летнему охраннику центра с просьбой дать ему телефон для звонка. Сотрудник центра отказал пациенту в просьбе. Тогда тот пошел на кухню, взял нож и набросился на работника. Полученные травмы оказались слишком серьезными, охранник скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.