По 10 тысяч рублей получат более 730 тысяч пенсионеров на Ставрополье

Никаких заявлений подавать не нужно: Пенсионный фонд России все начисления сделает самостоятельно.

При этом выплата не будет учитываться при определении права граждан, вышедших на пенсию, на получение других социальных выплат и мер господдержки. Удерживать имеющиеся у пенсионеров задолженности из этой суммы запрещено.

Средства начислят в том же порядке, что и пенсию. Если единовременную выплату не осуществят в сентябре, она может быть произведена позднее.

По данным краевого отделения ПФР в Ставропольском крае, на единовременную выплату претендуют более 730 тысяч человек.

Напомним, с предложением выплатить российским пенсионерам по 10 тыс. рублей президент выступил в минувшее воскресенье. Глава государства подчеркнул, что средства должны получить все пенсионеры, в том числе и работающие, и военные.