Следователи выясняют обстоятельства гибели ставропольчанки в затонувшем автомобиле

Трагедия произошла в поселке Новоизобильный. Там, с берега Правоегорлыкского канала в воду скатился автомобиль.

В момент происшествия в машине находились два человека. Мужчине удалось выбраться с тонущего автомобиля, а женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку.

Правоохранители осматривают место происшествия. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы, следователи опрашивают очевидцев, родственников погибших.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что прокуратура Ставрополья проверит трагедию с утонувшей пассажиркой авто.