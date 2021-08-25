В Ставропольском крае представили учебник по региональной истории

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставрополе, на базе регионального отделения Российского военно-исторического общества, представлен новый учебно-методический комплекс «История Ставропольского края». С учебником ознакомился губернатор.

Методический комплекс издан в 2021 году. Он стал результатом пятилетней работы коллектива из 27 авторов–ученых, преподавателей вузов, учителей истории; а также музейных работников, архивистов края.

Учебник уже передан в школы Ставрополья, занятия по нему начнутся в новом ученом году.

Учебно-методический комплекс рассчитан на учащихся 5-10 классов и включает информацию об истории Ставрополья с древнейших времен до XXI века. Иллюстрации к нему большей частью взяты из региональных архивов.

Этот комплекс стал первым в стране учебником по регионоведению, включенным в федеральный перечень. Это стало возможным после успешного прохождения экспертизы в Российской академии наук и Российской академии образования.

На состоявшемся в ходе представления учебника «круглом столе» обсуждены вопросы, связанные с внедрением в школьную программу нового предмета, обеспечением школьных библиотек новым учебно-методическим комплексом и другие.