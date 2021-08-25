Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2021 16:53

В Ставрополе появятся тысячи зеленых насаждений

Улицы города украсят вечнозеленые и лиственные деревья, которых планируют высадить более 500 единиц
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Скоро в краевом центре высадят несколько тысяч насаждений. Так, в лесном массиве урочища «Надежда» посадят около двух тысяч деревьев - саженцы белой акации и узколистного лоха. Прошлой весной там уже появилось три тысячи растений.

Подобные масштабные высадки уменьшают антропогенную нагрузку на городские леса.

Улицы Ставрополя украсят вечнозеленые и лиственные деревья, которых планируют высадить более 500 единиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Около 100 сосен украсят проспект Кулакова.

Районные администрации организуют субботники на придомовых территориях. Уже в сентябре и октябре преображение ждут и дворы краевой столицы.

Там высадят ели, дубы, березы, рябины, клены, липы. Во время планирования озеленения были учтены пожелания ставропольцев. Около 1400 кустов — пузыреплодник, дейция, бирючина появятся на улицах города.