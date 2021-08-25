Ставропольский край занял третье место в России по использованию метана в качестве моторного топлива

В России впервые подготовлен рейтинг регионов по уровню развития рынка газомоторного топлива. Рейтинг был составлен с целью объективной оценки текущего состояния применения природного газа (метана) в качестве моторного топлива.

Ставропольский край в списке регионов на третьем месте.

- Ставрополье не случайно вошло в топ-5 рейтинга. Метановая газозаправочная инфраструктура в регионе развивается активно уже несколько последних лет. Сегодня в крае действует 26 объектов заправки природным газом, что является одним из лучших в России показателей, а основная потребность в метановых заправках уже покрыта существующей сетью.

Однако развитие газозаправочной инфраструктуры на этом не останавливается, в том числе, в рамках краевой госпрограммы «Развитие энергетики, промышленности и связи».

На условиях софинансирования с федеральным центром предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат по строительству метановых заправок.

Благодаря этому в крае появились инвесторы, планирующие строительство таких объектов. По предварительным заявкам до конца 2022 года планируется создать еще 13 метановых заправок.

Также в рамках программы, начиная с сентября 2021 года и по ноябрь 2022-го, предусмотрено предоставление субсидий на переоборудование транспорта для использования метана в качестве моторного топлива.

Программа рассчитана на каждого владельца автомобиля, который может со скидкой установить оборудование для использования метана, - отметил заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Василий Глушаков.

Оценка развития в регионах рынка природного газа (метана) в качестве моторного топлива в 2020 году проводилась по семи основным показателям: объем потребления природного газа, развитость газозаправочной инфраструктуры, автопарк на метане, региональные меры поддержки рынка, динамика потребления газомоторного топлива, эффективность использования газозаправочной инфраструктуры, исполнение индикаторов подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» госпрограммы «Развитие энергетики».

При формировании рейтинга был проанализирован экономический и экологический эффект перевода транспорта на метан за последние пять лет.