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Общество25 августа 2021 17:44

В селе Татарка строят новую амбулаторию за 25 млн рублей

Строители уже окончили подготовку участка, заложили на нем фундамент и приступили к возведению кирпичных стен
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Объект строят взамен старого здания амбулатории. Оно давно обветшало, и было признано не пригодным для функционирования медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Так, в новом медицинском учреждении будет оборудованы кабинет врача-терапевта, процедурная, лаборатория, физиотерапевтический кабинет.

На строительство амбулатории, а также закупку необходимой мебели и медицинского оборудования из бюджета выделено почти 25 миллионов рублей.

Первых пациентов амбулатория примет уже в этом году.