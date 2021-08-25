В селе Татарка строят новую амбулаторию за 25 млн рублей

Объект строят взамен старого здания амбулатории. Оно давно обветшало, и было признано не пригодным для функционирования медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Так, в новом медицинском учреждении будет оборудованы кабинет врача-терапевта, процедурная, лаборатория, физиотерапевтический кабинет.

На строительство амбулатории, а также закупку необходимой мебели и медицинского оборудования из бюджета выделено почти 25 миллионов рублей.

Первых пациентов амбулатория примет уже в этом году.