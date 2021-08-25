Полиция задержала одного подозреваемого по делу убийства на свадьбе в КЧР

Полиция Карачаево-Черкессии сообщила о задержании одного из подозреваемых в убийстве мужчины на местной свадьбе. Его застрелили за то, что он потанцевал с невестой без разрешения жениха.

Инцидент попал на видео. Началась потасовка, которая переросла в массовую драку. В один момент кто-то достал пистолет и открыл огонь. Мужчину сильно ранили, его госпитализировали. Он скончался уже в больнице.

Возможные виновные убежали со свадьбы. По информации источника "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах, это 31-летний Аслан Утагонов и 32-летний Самвел Киракосян. Первого задержали, второй все еще в бегах.