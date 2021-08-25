СК Карачаево-Черкесии возбудил уголовное дело после убийства мужчины на свадьбе

В пресс-службе Следственного комитета по Карачаево-Черкесии сообщили, что ведомство возбудило уголовное дело против одного подозреваемого в убийстве мужчины на местной свадьбе по соответствующей статье.

- Один из них выстрелил из огнестрельного оружия в область живота потерпевшему. От полученного ранения мужчина скончался в карете скорой помощи, а злоумышленник скрылся с места происшествия, - сказано в сообщении.

Примечательно, что подозреваемых два, но дело завели только на одного. Сейчас полиция ищет беглеца.

Напомним, 25 августа 2021 года в КЧР на свадьбе произошла потасовка. Один из гостей без разрешения настойчиво хотел потанцевать с невестой. Это разозлило гостей, они оттащили его от девушки и начали толкать.

В итоге все переросло в массовую драку, а минутой позже прогремели выстрелы. Мужчину сильно ранили, он не дожил до больницы. Два подозреваемых сразу скрылись.