Следователи Дагестана начали проверку после смерти и пропажи людей в селевых потоках

В СК России по Дагестану сообщили, что ведомство начало проверку по факту гибели и пропажи людей в республике. 24 августа 2021 года из-за проливных дождей уровень воды в реках поднялся и сошли сели. Пятеро человек пропали, одного из них нашли мертвым.

- В ущелье Карадахская теснина Гунибского района были заблокированы более 30 туристов, из которых двое пропали без вести. В населенных пунктах Хаджалмахи и Куппа Левашинского района селевым потоком унесло в направлении реки Казикумухское Койсу легковой автомобиль, в котором находились два человека, и грузовой автомобиль, в котором находился 52-летний мужчина, - сказано в сообщении ведомства.

"КП-Северный Кавказ" писала, чье тело МЧС нашли в бурном потоке реки. Погибшим оказался житель Санкт-Петербурга 37 лет. Он был членом туристической группы, которая была не зарегистрирована. МЧС вызволило заблокированных в Карадахской теснине и эвакуировало их в безопасное место.