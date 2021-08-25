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Происшествия25 августа 2021 21:09

В Кабардино-Балкарии три человека пострадали в ДТП с участием пассажирской "ГАЗели"

От удара автобус слетел с дороги и опрокинулся
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В ГИБДД по Кабардино-Балкарии сообщили об аварии в Чегемском районе республики. Пассажирская "ГАзель" столкнулась с Volkswagen Golf и опрокинулась на бок. В ДТП пострадали три человека.

Пока неизвестно, кто стал виновников автокатастрофы. Водитель легковушки тоже пострадал, его и двух пассажиров "ГАЗели" госпитализировали с травмами. На месте работает полиция, разбирается в обстоятельствах и причинах столкновения.

Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о страшном ДТП в Ставропольском крае. Легковушка вылетела на встречную полосу и протаранила КамАЗ. Тот от удара улетел в кювет и опрокинулся. В ДТП погибли три человека: водитель легковушки и два пассажира.

Среди погибших - 17-летний житель Ставрополья.