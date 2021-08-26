Выявлены районы-лидеры Ставрополья по числу желающих привиться от COVID-19

На Ставрополье выявили районы, которые стали лидерами по вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона. Так, лидерами по темпам стали Кочубеевский и Минераловодский округа.

Задачи прививочной кампании выполнены на 84% и 71%. По словам Владимирова, случаев заболевания в этих округах становится все меньше.

Губернатор добавил, что для коллективного иммунитета прививки должны сделать не менее 60% населения.

Наиболее ответственно отнеслись к своему здоровью жители Красногвардейского округа. Владимир Владимиров призвал всех земляков сделать прививки. Напомним, к 26 августа число зараженных коронавирусом в крае достигло 73433.

За вчерашний день скончались еще 18 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За сутки победить болезнь смогли 197 человек.