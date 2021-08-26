Ставрополье готовится войти в федеральную программу капитального ремонта школ

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи совещание, посвященное подготовке к реализации мероприятий государственной программы по капитальному ремонту школ.

Напомним, в июне 2021 г. президентом страны было поручено Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов обеспечить разработку программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 гг.

Предварительно общая потребность Ставрополья в средствах на капитальный ремонт образовательных организаций составляет около 4 миллиардов рублей.

В первую очередь, отметил глава региона, в программу должны войти ветхие школы сельских территорий, а также здания, не имеющие собственных пищеблоков и спортивных залов.

По словам министра образования края Евгения Козюры, сегодня на участие в капремонте на 2022-й год претендуют 55 ставропольских школ.

Как показал недавний мониторинг, еще 26 образовательных организаций могут войти в программу в последующие годы. Также 164 школы представили информацию о необходимости кровельного ремонта.