На Ставрополье с 26 августа по 8 сентября пройдет рейд «Внимание! Дети идут в школу!». Об этом сообщает пресс-служба отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Сейчас на территории края наносится дорожная разметка, обновляются знаки, проверяются светофоры вблизи школ и детских садов.

В организациях и предприятиях транспортной инфраструктуры проводятся инструктажи с водительским составом по повышению бдительности за рулем вблизи образовательных организаций, маршруты патрулирования нарядов ДПС приближены к местам массового притяжения детей и подростков.

С 1 сентября в каждой школе побывает сотрудник Госавтоинспекции, пообщается с родителями и педагогами, проведет занятия с учащимися на тему транспортной безопасности. Самых юных пешеходов ждут ознакомительные экскурсии вблизи школ «Шагающий автобус».