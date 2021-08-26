В Пятигорске работник автозаправки похитил из кассы более 130 тысяч рублей

В Пятигорске директор одной из автозаправочных станций с заявлением о краже денег. Выяснилось, что к преступлению причастен 56-летний продавец-кассир.

Мужчину доставили в городской отдел внутренних дел, где он признался в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Житель Пятигорска пояснил, что воспользовался отсутствием внимания со стороны руководства и других сотрудников, и похитил деньги из кассы.

Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей. Деньги он уже успел потратить на свои нужны. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Кража».