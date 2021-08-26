За сутки первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 4 тыс. ставропольцев

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 25 августа получили 640196 человек. За сутки + 4177 человек. Вторым компонентом в крае привились уже 569669 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 7791 человек больше. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Остаток вакцины на 26 августа по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 161972 доз, а по второму 136391 дозы.

Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем регионе составляет 186674 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 957 человек. Через интернет на вакцинацию записались 55869 жителей края, за последние 24 часа 233 человек.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье выявили районы, которые стали лидерами по вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона. Так, лидерами по темпам стали Кочубеевский и Минераловодский округа. Задачи прививочной кампании выполнены на 84% и 71%.

По словам Владимирова, случаев заболевания в этих округах становится все меньше.