В Кабардино-Балкарии задержали иностранца, два года скрывавшегося за мошенничество

В Нальчике задержали 46-летнего иностранца в международном розыске. Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии, его местонахождение определили полицейские совместно с сотрудниками НЦБ Интерпола регионального главка и УФСБ России по республике.

- Зарубежные коллеги разыскивали подозреваемого более двух лет. Мужчина подозревается в совершении мошеннических действий на территории своего государства, - прокомментировали в ведомстве.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об его экстрадиции.