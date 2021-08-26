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Происшествия26 августа 2021 11:09

В Кабардино-Балкарии задержали иностранца, два года скрывавшегося за мошенничество

Мужчине 46 лет, он подозревается в мошенничестве
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Нальчике задержали 46-летнего иностранца в международном розыске. Как рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе МВД по Кабардино-Балкарии, его местонахождение определили полицейские совместно с сотрудниками НЦБ Интерпола регионального главка и УФСБ России по республике.

- Зарубежные коллеги разыскивали подозреваемого более двух лет. Мужчина подозревается в совершении мошеннических действий на территории своего государства, - прокомментировали в ведомстве.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об его экстрадиции.

Задержание иностранца в Нальчике