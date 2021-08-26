На Ставрополье стартовала прививочная кампания против гриппа

В рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году в регион поступила первая партия вакцины от гриппа.

Получено 39 420 доз препарата Ультрикс Квадри. Эта вакцина формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В. После вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, устойчивый иммунитет сохраняется до 12 месяцев.

Препарат уже распределен между медицинскими учреждениями края, отвечающими за иммунизацию населения.

От гриппа планируется привить 60% жителей Ставропольского края. В первую очередь это граждане группы риска - дети, пожилые, с хроническими заболеваниями, медики, работники образовательной сферы и сферы услуг.