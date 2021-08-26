Глава КЧР принял участие в заседании президиума Госсовета под руководством Владимира Путина

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В среду, 25 августа 2021 года, президент России Владимир Путин провел заседание президиума Государственного Совета. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял в нем участие.

На встрече обсуждались вопросы и предложения, посвященные развитию системы образования на федеральном и региональном уровнях.

Председатель заседания Владимир Путин отметил важность модернизации в этом направлении с учетом актуальных требований к квалификации учителей.

Указав на необходимость проведения работы над тем, чтобы престиж учительского труда в обществе рос. Напомним, что 2023 год глава государства объявил Годом Педагога.

Самой важной остается задача по повышению качества образования в стране. Одинаковый высокий стандарт образования должен быть доступен детям вне зависимости от места проживания и социального статуса их родителей, подчеркнул Путин.

Во всех школах, указал президент, нужно создать условия для раскрытия способностей и талантов учеников.

- На уровне республики мы делаем много для решения этой задачи. Новые объекты для дошкольников и школьников, развитие сети допобразования, поддержка талантливых детей. Этому способствуют и национальные проекты, и партийные проекты «Единой России», - отметил Рашид Темрезов на своей официальной странице в Instagram. - Все новые инициативы, прозвучавшие сегодня на заседании президиума Госсовета, лягут в основу дальнейшего плана по развитию образования в стране. Они будут подкреплены и законодательными решениями, и программами Правительства РФ, и собственными проектами в регионах.