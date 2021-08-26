Жители Ставрополья назвали причины отказа от вакцинации против COVID-19

Губернатор Ставрополья провел на своей личной странице в Инстаграм опрос, посвященный вакцинации против COVID-19. местные жители назвали три основных причины, почему они не хотят прививаться.

Первая причина – это страх последствий, недоверие к вакцине. Вторая причина – всевозможные опасения, рассказы родственников, собственное опасение о последствиях прививки.

- Пожалуйста, все эти сложности, которые вы имеете, присылайте мне. Ко мне много людей обращаются, я стараюсь им помочь, посмотреть какое действие имела вакцина, - обратился Владимир Владимиров к землякам.

Третья причина – вопросы, связанные с обследованием до вакцинации.

- Мы приняли такое решение, что для людей старше 60-летнего возраста будем проводить тест на антитела. Хотя, на сегодняшний день по рекомендациям нет смысла его проводить. Просто нужно каждые полгода вакцинироваться. Если переболел, то через полгода по истечении болезни надо вакцинироваться. Пожалуйста, не верьте слухам, берегите себя и прививайтесь, - прокомментировал губернатор Ставрополья опрос, проведенный накануне.