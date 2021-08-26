В предгорном селе Ингушетии открыли детский сад на 120 мест

В Сунженском районе Ингушетии открыли новый детский сад на 120 мест. Для села Мужичи это событие историческое, поскольку раньше там никогда не было такого учреждения, передает пресс-служба правительства республики.

Детсад строили в рамках госпрограммы "Развитие сферы строительства, архитектуры и ЖКХ". В двухэтажном здании есть спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, пищеблок с горячим цехом, кабинеты психолога и логопеда. Рядом разбит благоустроенный двор. На открытие приехал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

- Открытие каждого объекта дошкольного образования в селах республики является стратегически важным событием для формирования будущего поколения. На этот раз, открыв первый детский сад на 120 мест в Мужичах, мы полностью решили вопрос с очередностью в населенном пункте. Теперь важно, чтобы в новые здания приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели. Поэтому приоритет в подборе кадров должен быть отдан людям с профессиональным образованием, - отметил Калиматов.

В учреждении будет содержать шесть групп детей, из которых две - ясельные. После открытия вопрос с очередностью в селе был решен полностью. Кроме того, в детском саду будут работать 35 человек, в том числе - 16 воспитателей.

За полтора года в Ингушетии почти вдвое увеличился показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет - 49% до 82%. За это время в рамках нацпроекта «Демография» и других федеральных программ были построены 18 детских садов.