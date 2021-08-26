В Ингушетии ввели в работу спорткомплекс для крупных сборов

В ингушском селе Мужичи открыли республиканский одноименный спорткомплекс. На церемонию приехали глава республики Махмуд-Али Калиматов, олимпийский чемпион Муса Евлоев и призер чемпионатов мира и Европы Муса Могушков.

- Где-то полтора года назад, когда я сюда приезжал, состояние учреждения оставляло желать лучшего. Здесь очень красиво – живописная природа, чистый воздух, и мы не стали упускать возможность и приложили все усилия, чтобы реализовывать то, в чем очень нуждались и наши спортсмены, и в целом республика. Теперь тут могут пребывать и тренироваться разом до 200 человек, есть зал на три борцовских ковра, а в планах увеличить их до 6, чтобы были условия принимать сборные всероссийского уровня. Кроме спортивных тренировочных мероприятий, на базе можно проводить соревнования. Осталось сюда «вдохнуть жизнь», а это зависит уже от работы министра и руководства центра, - сказал Калиматов.

Спортсмены заявили, что после открытия спорткомплекса задумываются о переносе тренировок на родину. Они перерезали красную ленту и осмотрели здание.

Базу построили еще полвека назад. Но из-за состояния там нельзя было организовывать сборы и другие спортивные мероприятия. В 2020 году власти поддержали инициативу по восстановлению и расширению учреждения. Рабочие в старых зданиях укрепили фундамент, сменили кровлю, реставрировали фасад и провели внутренний ремонт. Кроме того, был возведены новые здания. Сейчас на территории размещены четыре спальных корпуса, спортивные залы, футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, баня, столовая, прачечная и многое другое.

Реконструкцию базы проводили в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", регионального проекта "Спорт - норма жизни" и госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". Цель проекта "Спорт - норма жизни" — мотивировать граждан систематически заниматься спортом, развивать спортивный резерв, а также расширять и модернизировать спортивную инфраструктуру.