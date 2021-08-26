В Ставрополе лидером по вакцинации стала городская поликлиника №5

В Ставрополе лидером по вакцинации пока является городская поликлиника №5. За медучреждением закреплено 24272 человека. В планах по вакцинации – 14563 человек. Медики привили уже 95% от этого числа. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Всего в нашем крае для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 1280907 человек. Полностью вакцинированы 48,8% от запланированного количества жителей.

Ранее «КП» писала, что губернатор Ставрополья провел на своей личной странице в Инстаграм опрос, посвященный вакцинации против COVID-19. Местные жители назвали три основных причины, почему они не хотят прививаться.

- Пожалуйста, не верьте слухам, берегите себя и прививайтесь, - обратился Владимир Владимиров к землякам.