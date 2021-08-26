В Красногвардейском округе от коронавируса привили 103% от необходимой доли населения

На сегодня в территории прививки от коронавируса сделали на 400 человек больше, от числа запланированных. И люди продолжают активно прививаться Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чтобы сформировать коллективный иммунитет против COVID–19, нужно привить 60% взрослого населения. Первым на Ставрополье с этой задачей справился Красногвардейский округ. Там проживает 29 853 взрослых.

Чтобы достичь коллективной иммунной прослойки, требовалось привить 17 912 человек. Но жители округа ответственно отнеслись к своему здоровью и здоровью близких людей.

На сегодня в территории прививки от коронавируса сделали на 400 человек больше, от числа запланированных. И люди продолжают активно прививаться.

Среди лидеров вакцинации - Кочубеевский муниципальный округ, где привили уже 84% от запланированного числа жителей. И Минераловодский городской округ, где привили 71% от необходимого.