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Общество26 августа 2021 12:35

В Красногвардейском округе от коронавируса привили 103% от необходимой доли населения

На сегодня в территории прививки от коронавируса сделали на 400 человек больше, от числа запланированных
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На сегодня в территории прививки от коронавируса сделали на 400 человек больше, от числа запланированных. И люди продолжают активно прививаться

На сегодня в территории прививки от коронавируса сделали на 400 человек больше, от числа запланированных. И люди продолжают активно прививаться

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чтобы сформировать коллективный иммунитет против COVID–19, нужно привить 60% взрослого населения. Первым на Ставрополье с этой задачей справился Красногвардейский округ. Там проживает 29 853 взрослых.

Чтобы достичь коллективной иммунной прослойки, требовалось привить 17 912 человек. Но жители округа ответственно отнеслись к своему здоровью и здоровью близких людей.

На сегодня в территории прививки от коронавируса сделали на 400 человек больше, от числа запланированных. И люди продолжают активно прививаться.

Среди лидеров вакцинации - Кочубеевский муниципальный округ, где привили уже 84% от запланированного числа жителей. И Минераловодский городской округ, где привили 71% от необходимого.