В Северной Осетии торжественные линейки пройдут 4 сентября

В 2021 году за парты сядут сядут 93 969 школьников, из них 10,6 тысяч – первоклассники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной Осетии торжественные линейки по случаю начала нового учебного года пройдут 4 сентября. С 1 по 3 сентября в школах республики пройдут «Уроки Мира».

Напомним, что после теракта в школе №1 города Беслан - трагедия в 2004 году унесла 334 детских и взрослых жизней, 3 сентября было объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Рекомендации о непроведении праздничных мероприятиях в учебные организации Осетии направило местное Минобразования.

По подсчетам министерства, в 2021 году за парты сядут сядут 93 969 школьников, из них 10,6 тысяч – первоклассники.