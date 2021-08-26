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Происшествия26 августа 2021 12:40

В Ставропольском крае сотрудники исправительной колонии ответят за взяточничество

Против них возбудили уголоаное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Против трех бывших сотрудников исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ставрополью возбудили уголовное дело. Они подозреваются в получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в мае 2021 года младший инспектор отдела безопасности исправительной колонии предложил двум инструкторам-кинологам за взятку в размере 70 тысяч рублей передать осужденному мобильные.

После чего он получил от лица, действовавшего в интересах осужденного, деньги и телефоны, передав часть незаконного денежного вознаграждения соучастникам.

Во время дежурства один из подозреваемых пронес телефоны на территорию учреждения. Там его оперативно задержали сотрудники УФСИН России по краю.

Следователи осмотрели и признали вещественным доказательством изъятые предметы. Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства